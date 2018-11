Lief: Monica Geuze schittert in eerste fotoshoot met dochter Zara-Lizzy

Het dochtertje van Monica Geuze en Lars Veldwijk is nog geen vier maanden oud, en heeft nu al haar eerste fotoshoot achter de rug. De kleine Zara-Lizzy is om op de vreten op de prachtige gezinsfoto’s.

Zara-Lizzy mag zich al een covermodel noemen. Ze schittert, samen met haar moeder, op de cover van het LINDA.meiden winterboek. De superzoete gezinsfoto’s zijn gemaakt door fotograaf Marc de Groot. Op sociale media delen Monica en Lars al een paar kiekjes van de bijzondere fotoshoot.

Moederschap

De komst van Zara-Lizzy heeft Monica erg veranderd. ‘Als ik nu mijn eerste vlogs zie, kan ik daar bijna niet naar kijken, verschrikkelijk. Zo puberaal en recalcitrant. Ik bleef rustig in bed liggen tot ik honger had. Zo lui’, zegt de kersverse moeder in het blad. ‘Niet dat ik een nutteloos leven had, maar ik vind het wel fijn dat het nu anders is.’ De vlogger hoopt niet dat haar dochter haar luie gedrag overneemt. ‘Ik heb niet eens mijn school afgemaakt, omdat ik bij alles dacht: lekker belangrijk. Daardoor heb ik geen diploma.’

