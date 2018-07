Snij de luiertaart maar aan: Monica Geuze is bevallen van een meisje

Hoewel vlogger Monica Geuze (23) zo’n beetje haar hele leven met de rest van de wereld deelt op sociale media, hebben we van haar zwangerschap bijzonder weinig meegekregen. Na hier en daar een foto van een bolle buik en via via wat beelden van haar indrukwekkende baby shower is het nu dan eindelijk zover: Monica is bevallen van haar eerste kindje.

Lees ook

Monica Geuze maakt éindelijk geslacht van kindje bekend

Prachtige naam

Op Instagram heeft de succesvolle vlogger en influencer laten weten dat haar dochtertje vandaag ter wereld is gekomen. Zij en haar vriend, voetballer Lars Veldwijk (26), hebben haar de prachtige naam Lizzy Noé Veldwijk gegeven. “Je bent de allerliefste, Zara-Lizzy Noé Veldwijk! 12/07/2018”, schrijft ze in het bijschrift van de mooie eerste foto die ze met haar volgers deelt.

Late verrassing

Monica en Lars maakten pas onlangs bekend dat zij ouders zouden worden van een meisje – een late aankondiging, zoals we dat inmiddels van de twee gewend zijn als het om de baby gaat. Eind december kondigde het stel aan samen een kindje te verwachten. Voor Monica was dit een totaal nieuwe ervaring, Lars daarentegen werd al eerder vader van zoontje Mason uit een eerdere relatie. Monica en Lars zijn samen sinds eind 2016.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Instagram Monica Geuze