Hoogzwangere Monica Geuze verrast met uitzinnige babyshower

Afgelopen december maakte influencer Monica Geuze bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Nu de due date met rasse schreden dichterbij komt, vonden haar dierbaren het tijd voor een babyshower en daarvoor werden kosten noch moeite gespaard.

‘Beste vrienden ooit’

“Beste vrienden ooit! Verrast met de schattigste babyshower vandaag!”, schrijft Monica bij één van een serie foto’s die zij gisteren deelde in Instagram Stories. Op de beelden is te zien hoe de Amsterdamse Harbour Club was omgetoverd tot een dromerige bloemenzee waar de gemiddeld bruiloft nog een puntje aan kan zuigen.

Bekende gasten

Met op de achtergrond een muur van witte bloemen zoals op ‘de grote dag’ van Kim en Kanye stond een perfect gedekte tafel met wederom bloemen all over the place was het restaurant overweldigend mooi ingericht. Aanwezig waren onder anderen papa in spé Lars Veldwijk, presentator Kaj Gorgels en mede-influencer Noor de Groot van Queen of Jetlags, die naast de lekkerste hapjes ook een enorme zwart-wit-marmeren taart met gouden details kregen voorgeschoteld.

Aftellen

Of Monica en Lars een jongetje of meisje krijgen, is nog niet bekend. Ook tijdens het feestje gisteren hebben de twee dit goed geheim weten te houden. Volgens ons eerdere rekenwerk is Monica ongeveer uitgerekend in de week van 25 juni.

Beeld: Hollandse Hoogte

