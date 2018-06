Monic Hendrickx scoort rol in ‘grootste Nederlandse dramaserie ooit’

Seizoen na seizoen was het hele land in de ban van Penoza en fan van hoofdrolspeelster Monic Hendrickx. Het stoppen van de serie in 2017 was voor velen dan ook een flinke teleurstelling. Vandaag kunnen we melden dat de regisseur van Nederlandse tv-hit, Diederik van Rooijen, en Monic de handen ineenslaan voor een nieuw project: één van de grootste Nederlandse dramaseries ooit gemaakt.

Lees ook

Déze nieuwe Nederlandse dramaserie wordt de opvolger van ‘Penoza’

Heirs of the Night

Naast Monic hebben ook Sallie Harmsen en Benja Bruijning een rol bemachtigd in de internationale vampierenserie Heirs of the Night. Dat hebben producenten Lemming Film en Avrotros maandag bekendgemaakt.

True Blood 2.0

Heirs of the Night wordt een van de grootste Nederlandse dramaseries ooit. De voertaal is Engels en er spelen acteurs mee uit acht verschillende landen. Het is een vampierenserie die zich afspeelt in Europa aan het eind van de 19e eeuw. De serie, bedoeld voor kijkers van tien jaar en ouder, vertelt over de kinderen van de laatst overgebleven vampierclans die een pact sluiten om te overleven.

Zweedse basis

De opnames zijn deze week van start gegaan. De draaiperiode beslaat 115 dagen. De serie gaat bestaan uit twee seizoenen van dertien afleveringen. De reeks is geschreven door de Zweedse scenarist Maria von Heland en gebaseerd op de veelbekroonde Duitse boekenreeks Die Erben der Nacht.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte