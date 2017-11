Molloten opgelet: dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol? 2018

Naast Expeditie Robinson is ook Wie is de Mol? een van onze favoriete programma’s. Aangezien dit vanaf begin januari weer op de buis is, werd het wat ons betreft dan ook hoog tijd dat de kandidaten bekendgemaakt zouden worden: voorpret! Dit gebeurde vanavond op NPO.

Zaterdagavond werd aansluitend aan het NOS Journaal een ‘kort intermezzo’ van Wie is de Mol? uitgezonden op NPO 1. Daarin werden de tien BN’ers bekendgemaakt die dit jaar mee zullen doen aan populaire programma en dít zijn ze:

Bella Hay Stine Jensen Loes Haverkort Olcay Gulsen Simone Weimans Emilio Guzman Ron Boszhard Jan Versteegh Jean-Marc van Tol Ruben Hein

Vorig jaar werden de kandidaten bekendgemaakt tijdens een perspresentatie, waarvoor journalisten naar een geheime locatie waren gebracht. Het jaar ervoor werd er door elf kandidaten een live executie op De Dam in Amsterdam gespeeld. Een deelnemer viel af: zo werd duidelijk welke tien BN’ers er aan het programma meededen.

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? is vanaf de eerste zaterdag van 2018 te zien bij NPO 1.

