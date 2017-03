Moïse Trustfull maakte verspreking tijdens opnames GTST

De dochter van presentatrice Quinty Trustfull maakte onlangs bekend dat z een rol in Goede Tijden Slechte Tijden te pakken heeft. Moïse is al jarenlang fan van de langlopende soap en dat zorgde voor een ietwat ongemakkelijk moment op haar eerste werkdag.

Klassiekertje

De 21-jarige brunette versprak zich na het draaien van de eerste scènes met tegenspeelster Jette van der Meij. “Met Rover en Laura speelde ik mijn eerste scène. Toen versprak ik mij een beetje: dan zeg je even Laura, in plaats van Jette. Zo ken ik haar, maar ze heeft natuurlijk ook een eigen naam”, vertelt Moïse.

Verspreking

Afgezien van deze verspreking, verliep de eerste werkdag van Trustfull naar eigen zeggen ‘best goed’. “Ik heb mij niet enorm versproken en ben niet gevallen.” De rol in de soap kwam precies op het juiste moment, aangezien de actrice bijna klaar is met de toneelschool. Ze speelt de rol van Celia van Dam in GTST, een nieuwe medewerkster van De Rozenboom. Vanaf drie maart is Moïse te zien in de serie!

EINDELIJK MAG IK HET ZEGGEN! Vanaf 3 maart ben ik te zien in Goede Tijden Slechte Tijden als Celia van Dam! 🌟 A post shared by MOÏSE TRUSTFULL (@mtrustfull) on Feb 16, 2017 at 10:17am PST

Bron: Nu.nl

