Moet je zien: Christmas Carpool Karaoke

Keer op keer zijn ze fantastisch, de Carpool Karaoke-video’s van James Corden. Maar dit jaar komt de presentator met een wel héél bijzondere variant op de proppen: de Christmas Carpool Karaoke.

Blijkbaar heeft James het hele jaar lang stiekem al aan de video gewerkt, want we zien veel celebs terug van de afgelopen edities. Pink, Katy Perry, Harry Styles, Miley Cyrus, Sam Smith… ze zingen allemaal mee met Santa Clause is coming to town. Een en al gezelligheid dus.

