Zó ziet de moeder van Yolanthe en Xelly eruit (na een bijzondere makeover)

De familie Cabau is een hechte familie. Bij de zussen Yolanthe en Xelly zien we regelmatig kiekjes van hun broers en zussen voorbijkomen op hun Instagram-accounts. Alleen hun moeder zien we niet zo vaak.

Stralend voor de camera

Dat zegt echter niets over de band tussen de zussen Cabau en hun moeder Richarda van Kasbergen; die is dik in orde. Onlangs deed Xelly – die momenteel hoogzwanger en afgelopen week opbiechtte hoeveel ze is aangekomen – de make-up en het haar van haar moeder, omdat ze model stond voor een sieradenmerk. Op Instagram deelt Xelly vandaag het prachtige resultaat. ‘Mama is model nu. Hoe cool?!’, schrijft ze erbij.

Eerder deelde Yolanthe al een lieve foto van haar moeder en kleinzoon Xess Xava:

Ook moeder Richarda deelde een tijdje geleden een prachtig plaatje van haar dochters:

Bron: Libelle | Beeld: ANP