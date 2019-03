Opmerkelijk: moeder Wesley Sneijder plaatst cryptische tekst op Instagram

Wat de relatiestatus tussen Wesley en Yolanthe nu is en of de twee definitief uit elkaar gaan, blijft een raadsel. Volgens het management van de presentatrice zou er namelijk geen sprake zijn van een scheiding, maar het stel kondigde de breuk wél groots aan. Kort daarna plaatste de voetballer een boodschap op Instagram en als klap op de vuurpijl komt nu ook zijn moeder met een cryptische tekst.

Op Instagram plaatst Sylvia Sneijder een foto van een klavertje vier. Daaroverheen staan de woorden: “Kostbare geschenken zijn niet een auto, iPhone of juwelen. Kostbare geschenken zijn tijd, gezondheid, leven en liefde.” Is dit een duidelijk teken voor haar zoon Wesley? Dat hij toch echt beter zijn best moet doen om het goed te maken met Yolanthe?

Kapot

In ieder geval gaf Sylvia eerder aan ‘kapot te zijn’ van de breuk. Xenia Kasper, de manager van Yolanthe, bevestigde eerder dat er geen sprake is van een huwelijksbreuk. Een officiële scheiding is dan ook op dit moment niet het doel. Of het nog ooit goedkomt, is dus nog maar de vraag.

Bron: Show | Beeld: ANP