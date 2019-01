Moeder Guusje Nederhorst: ‘Ze stierf met het speeltje van baby Dean in haar hand’

Vandaag is het vijftien jaar geleden dat Guusje Nederhorst overleed. Zeven maanden nadat ze met haar grote liefde Dinand Woesthoff een zoontje kreeg, moest het gezin afscheid nemen. Maar nog altijd houdt de zanger de herinnering aan de actrice levend.

Op het moment dat naar buiten werd gebracht dat Guusje borstkanker had, verbleef ze met Dinand en hun zoontje Dean in het Franse wintersportgebied Les Menuires. Toen wist het stel nog niet dat het hun laatste vakantie samen zou worden.

Woezel en Pip

Voor Dinand en Dean wilde Guusje sterk blijven, zo schrijft Story. Het was dan ook tekenend voor haar karakter dat ze zich door niets of niemand uit het veld liet slaan. Zo schreef ze tot op het laatst de voorleesverhaaltjes van de hondjes Woezel en Pip, die later als boekjes werden uitgegeven.

Speeltje van Dean

Toen Guusje Nederhorst op 29 januari 2004 overleed, waren haar ouders, Dinand en zijn zusje erbij. ‘Ze lag in een pyjamaatje, zo’n flanellen pyjamaatje, met een speeltje van Deantje in haar handen, het omslag van haar nieuwe kinderboekje in een lijst naast haar’, aldus haar moeder Jaat later over dat moment. ‘Het was Guus, maar het was niet de volwassen Guus die daar lag. Daar lag mijn kindje van vroeger.’

Stichting

Op de dag dat ze 35 zou zijn geworden, werd Guusje begraven in Den Haag. Hier legt Dinand nog elk jaar rozen voor haar neer, weet Story. Het was ook Dinand die in 2007 de Guusje Nederhorst Foundation oprichtte, als blijvende herinnering aan de geestelijke moeder van Woezel en Pip. De stichting heet nu Het Vergeten Kind en zamelt geld in voor de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Zo houden Dinand, zijn huidige vrouw Lucy en ook Johnny de Mol de herinnering aan Guusje levend.

