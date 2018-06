Modern Family-actrice Sarah Hyland opgenomen in ziekenhuis

Actrice Sarah Hyland, beter bekend als Haley Dunphy in de populaire serie Modern Family, is opgenomen in het ziekenhuis. Op Instagram deed ze haar verhaal en deelde ze een eerlijke selfie waarop ze de ‘pijnlijke waarheid’ laat zien. Sarah lijdt namelijk aan een aangeboren nierafwijking.

Via haar Instagram Stories deelde Sarah haar verhaal, een selfie en bijbehorende tekst, en kunnen we duidelijk zien dat ze een dik gezicht heeft en een vermoeide blik. Ze schreef erbij: ‘Soms is een selfie meer dan alleen een goede hoek en jezelf goed voelen. Voor nationale selfiedag heb ik besloten mijn waarheid te delen. Hoe pijnlijk die ook is.’

Aangeboren nierafwijking

Het blijkt dat de actrice een aangeboren nierafwijking heeft. Daarvoor moet ze medicijnen slikken die voor vervelende bijwerkingen zorgen. Zo heeft Sarah last van gewichtsschommelingen, chronische pijn, een opgezwollen gezicht en haaruitval. Sinds 2012 heeft ze een nieuwe nier gekregen naar aanleiding van alle complicaties. Door haar ziekte heeft Sarah geen controle over hoe ze eruitziet. Zo dachten fans al dat ze aan anorexia leed of plastische chirurgie was ondergaan. Sarah ontkracht nu al die geruchten door haar verhaal eerlijk en op dappere wijze te delen.

