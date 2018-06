Modeontwerper Janice: ‘Eén? Ik heb wel tien modeflaters gemaakt!’

Mode is niet moeilijk. Dat vindt couturier Janice – bekend van onder meer Shownieuws en zijn commentaren voor Linda.tv. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven dat vorige week feestelijk is gelanceerd. Flair was erbij en sprak Janice over dit heugelijke moment.

Je hebt net je eerste boek gelanceerd. Hoe voel je je?

‘Ik vind het heel heftig en een beetje raar, als ik heel eerlijk ben. Ik wist niet dat een eigen boek op mijn bucketlist stond, maar nu het er is staat het bovenaan.’

Wat wil je bereiken met ‘Mode is niet moeilijk’?

‘Ik wil dat mensen waar mode niet prioriteit nummer één is niet meer zo gestresst zijn over wat ze aan moeten. In dit boek geef ik een paar simpele tips waardoor ze makkelijk aangekleed zijn. Deze tips zijn zelfs over tien jaar nog handig als je dan pas mijn boek koopt. Ik wilde namelijk geen boek maken over trends.’

De inspiratie hiervoor kwam uit je jeugd. Wat kan je daarover vertellen?

‘Mijn moeder vond mode stom. Maar toen ze in mijn puberteit heel veel afviel, merkte ik dat door de tips die ik gaf ze zich veel lekkerder ging voelen. Wat mensen het moeilijkste vinden, is ruis. Je ziet zoveel mensen zoals bijvoorbeeld Renate Gerschtanowitz op televisie en denkt: dat is een leuke blouse, die wil ik ook. Maar je moet het type daarvoor zijn. Het heeft niets te maken met dat je dikker of dunner bent dan Renate. Je moet alleen de kledingstijl vinden die bij jou past.’

Hoe zit het dat bij jou: zit mode al van jongs af aan in je bloed?

‘Ja, ik vond mode altijd al leuk. Als ik nu foto’s terugkijk dan heb ik er van de vijftig op minstens dertig een jurk aan of iets anders geks. Kleding communiceert zonder dat je iets zegt. Mensen hebben namelijk snel een oordeel over je en denken dat je een bepaald iemand bent en dat moet kloppen met wat je uitstraalt. Als het niet klopt dan is het echt jammer.’

Maar je hebt vast ook weleens een modeflater gemaakt…

‘Wel één? Wel tien, zul je bedoelen! Maar dat is alleen maar leuk. Je leert daarvan. Het hoeft echt niet alleen maar goed te gaan.’

Nu zien we je eigenlijk alleen in pak. Hoe is dat zo gekomen?

‘Ik kwam bij Shownieuws werken en eigenlijk werd mij al heel snel gevraagd om commentaar te gaan geven op BN’ers op de rode loper. Toen dacht ik: prima, dat wil ik best doen, maar dan wil ik niet dat mensen ook wat terug kunnen zeggen. Dus dan kan ik wel mee in een t-shirt en een spijkerbroek gaan staan, maar met een pak – mits het mooi is, goed zit en goed gestreken is – kun je daar nooit wat van zeggen.’

Het klinkt bijna alsof je ook met een boek voor mannen zou kunnen komen. Is dat ook zo?

‘Dat is geen gek idee! Alles wat in mijn boek staat, vertel ik ook tijdens workshops die ik geef. Zo gaf ik deze week nog de presentatie voor kappers – zowel mannen als vrouwen en toen ben ik er wel achter gekomen dat ik dit boek ook voor mannen kan schrijven. Het worden dan ongeveer de tips die in het vrouwenboek staan, alleen dan gericht op mannen.’

Het boek Mode is niet moeilijk is vanaf nu in alle boekhandels te verkrijgen.

Beeld: Patrick Harderwijk (HH)