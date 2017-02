Miss Nederland Zoey Ivory ontkent relatie met Waylon: “Het is onzin”

Een week geleden vertelden we jullie nog dat Waylon opnieuw verliefd was, maar dat blijkt nu toch niet helemaal waar te zijn. De ‘The Voice’-coach zag zijn kandidate Pleun Bierbooms de overwinning grijpen, maar het bezoekje van Miss Nederland Zoey Ivory aan de opnames van het programma leken dan toch niet ‘meer’ te betekenen…

Miss Nederland Zoey Ivory was onlangs aanwezig bij een live-uitzending van ‘The Voice of Holland’ en volgens Weekblad Privé was ze daar niet enkel voor de kandidaten of de show naar toe gekomen. Zo zou Zoey coach Waylon begroet hebben met een zoen en samen met hem naar de kleedkamer gegaan zijn. Nu blijkt dat het allemaal niet waar is, want de Almeerse deed deze ochtend de waarheid uit de doeken.

Knuffel

In de ochtendshow op Radio 10 reageerde Miss Nederland op de geruchten van haar relatie met Waylon. “Het is onzin. Ik zat op de tribune bij The Voice of Holland en Waylon kwam me gewoon even een knuffel geven. Meer niet,” zei Zoey. “We kennen elkaar alleen een beetje van social media. De rest is bij elkaar verzonnen.” De 23-jarige vertelde ook dat ze niet op zoek is naar een relatie, omdat ze een te drukke agenda heeft. “Ik heb nu helemaal geen tijd voor mannen door de trainingen die vandaag beginnen voor Dance Dance Dance.”

