Miss Montreal komt terug bij The Voice

Hoe leuk, Miss Montreal is terug als coach bij The Voice, en dit keer is het bij The Voice Kids! De zangeres neemt het over van Ilse de Lange, van wie we dus helaas afscheid moeten nemen.

Dit vertelde de vrolijke blondine op Instagram. Verheugt schrijft ze: “Prachtig om dit te mogen doen!” Ze voegt zich bij coaches Marco Borsato, Anouk en Ali B. Die ook dit jaar al coach waren bij The Voice Kids. Ook haar volgers vinden het mega leuk. Ze krijgt dan ook super veel positieve reacties.

