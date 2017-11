Model Miranda Kerr is zwanger!

Miranda Kerr en haar newly wed husband Evan Spiegel verwachten hun eerste kind samen. Het voormalig Victoria’s Secret-model is al moeder van de 6-jarige Flynn, van ex-man Orlando Bloom. Spiegel, de oprichter van Snapchat, wordt

voor de eerste keer vader.

Lees ook: Er komt een Beyoncé pop-up café

Miranda en Evan waren sinds juli 2016 verloofd – hun verloving werd aangekondigd via een custom made filter op Snapchat – en stapten afgelopen zomer in het huwelijksbootje. De bruiloft vond plaats in Spiegels huis in Californië. Miranda koos ervoor om deze keer geen bruidsmeisjes te hebben; alleen zoon Flynn mocht als ringendrager mee naar het altaar.

Wij wensen het kersverse koppel alle geluk!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: EliteDaily.com | Beeld: Getty Images