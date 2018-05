Hiér gaat de mini-moon van Harry en Meghan naartoe

Zaterdag 19 mei was het eindelijk zover: Harry en Meghan gaven elkaar het jawoord. Daarna was niet meteen het moment om op huwelijksreis te gaan; de officiële trip is nog even uitgesteld. Maar de twee zouden binnenkort wél alvast genieten van een welverdiende mini-moon.

In aanloop naar de grote dag toe, op de bewuste zaterdag zelf en waarschijnlijk nog een lange tijd erna staan de pasgetrouwde Harry en Meghan in het middelpunt van de belangstelling. Het zal dan ook voor niemand een verrassing zijn dat de twee zich even willen terugtrekken en ultiem willen genieten van elkaar. Daar worden de plannen al voor gesmeed, schrijft The Mirror.

Nachtje weg

Volgens bronnen van de krant gaan Harry en Meghan binnenkort genieten van een mini-moon in Ierland. Daar zouden ze naar verwachting in juni of juli naartoe gaan en hooguit één nacht verblijven. Als het koninklijke stel inderdaad naar Ierland gaat, zal dat voor Harry de eerste keer zijn; Meghan is er vier jaar geleden geweest als ambassadeur voor ‘One Young World’.

