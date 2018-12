Minder spannend dan je denkt: dít staat er op het kerstmenu van de Britse royals

Zoals we van de Britten gewend zijn, houden de meesten er niet van om van tradities af te wijken. Dit geld ook voor de feestdagen. Ze schijnen zelfs al jaren hetzelfde te eten tijdens het kerstdiner…

Lees ook

Zo zorg je ervoor dat je tijdens kerst niet aankomt

Onthulling

Maar, wát eten ze dan? Het mag wel verdomd lekker zijn als je ieder jaar hetzelfde op tafel zet, niet? Royal chef Darren McGrady doet nu een boekje open over wat hij voor de koninklijke familie kookt tijdens de feestdagen. En verrassend genoeg zijn dat geen decadente lunches of diners…

Geen verrassingen

Darren vertelt: “Ze eten gewoon traditionele kalkoen. Voor de lunch maken we drie kalkoenen klaar voor de koningin, één voor de kinderen in de kinderkamer en nog een paar voor de 100+ mensen die in dienst zijn, zodat iedereen een kerstlunch had.” De kalkoen wordt traditioneel gevuld met salie en ui of kastanje, met bijgerechten als gebakken aardappel, aardappelpuree, pastinaak en spruiten. Ook het dessert is niet heel verrassend: good ol’ Christmas pudding.

Uitgebreid diner

Na de lunch is het tijd voor de wandeling op het Sandringham landgoed, waarna de afternoon tea en de toespraak van Queen Elizabeth op het programma staat. ’s Avonds is het tijd voor een buffetmenu, wat uitgebreider is dan de lunch. Harrods neemt de foie gras en croute voor hun rekening en verder ontbreekt een hele Stilton kaas niet. ’s Avonds draait het niet alleen om de kalkoen, maar is er ook plek voor ham.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Hello Magazine | Beeld: iStock