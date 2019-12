Nieuw gezicht van afslankbedrijf: neemt Miljuschka afscheid van haar ‘happy rolls’?

Miljuschka Witzenhausen gaat vanaf het nieuwe jaar mensen inspireren er een gezondere levensstijl op na te houden. De presentatrice en televisiekok is per 1 januari het gezicht van WW, voorheen bekend als Weight Watchers. Dat maakte het afslankbedrijf woensdag bekend.

Gezond BMI én lekker eten

De organisatie heeft voor Miljuschka als gezicht gekozen, omdat ze “laat zien dat het mogelijk is om te streven naar een gezond BMI en tegelijkertijd te genieten van lekker eten”. De kok zal onder meer te zien zijn in reclames, op de website en sociale media. Ook deelt de presentatrice, die zelf ook is afgevallen met WW, online haar persoonlijke verhaal, favoriete recepten en work-outs.

Comfortfood

Miljuschka zei ja tegen de samenwerking omdat ze de balans van lekker eten en goed in je vel zitten erg belangrijk vindt. “Het afgelopen jaar is een wervelwind geweest van verbouwen, verhuizen, werk, kids en relatie. Alle ballen in de lucht houden en daarnaast altijd haast hebben, is killing voor lichaam en geest. Je grijpt dan makkelijk naar comfortfood.”

‘Ik ga er tegenaan’

“Eten is een weergave van hoe je je voelt. Ik wil met het programma werken aan gezonde gewoontes die passen bij mijn levensstijl”, aldus de bekende tv-kok. “Het belangrijkste is om lekker in je vel te zitten wanneer je de trap op loopt, met de kids aan het voetballen bent of met je vriendinnen gaat dansen. De komende tijd ga ik er dus tegenaan naar een gezond lichaam dat past bij mij.”

Lees ook

Oma Miljuschka brandt met kerst kaarsjes voor dierbaren: ‘Ook voor hem. Hij blijft toch m’n kind’

Bye, bye, happy rolls?

Miljuschka heeft in het verleden meermaals laten weten niet te zitten met een vetrolletje meer of minder. Als echte voorstander van body positivity deelt zij dikwijls haar cellulitus en eigen ‘vrouwelijke vormen’ op haar sociale media-accounts en eerder dit jaar sierde ze als eerste ‘plussize-model’ de cover van Grazia. Of ze nu tóch afscheid wil nemen van haar – zoals ze die zelf noemt – ‘happy rolls’, is niet helemaal duidelijk.

Enkele van Miljuschka’s body positivty-posts:

Dit bericht bekijken op Instagram Sip happens 🍹🍍🥥 Een bericht gedeeld door Miljuschka (@miljuschka) op 24 Okt 2019 om 3:54 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Creamcheese + Sugar = Happy Rolls Een bericht gedeeld door Miljuschka (@miljuschka) op 22 Okt 2019 om 1:07 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Flair – Bart Honigh