Oelala: Miljuschka Witzenhausen laat zich van sexy kant zien

Miljuschka Witzenhausen begon vorige week met een zeer pikant kiekje, en daarmee sluit ze ‘m ook af. Zondag liet de Flair-columniste zich wederom van haar sexy kant zien en kon ze opnieuw rekenen op een hoop lovende woorden.

“Sunday funday”, plaatst de presentatrice bij de foto waarop ze een wit pakje en hoge zwarte hakken draagt.

Complimenten

Wat de volgers van Miljuschka blijven benadrukken, is dat haar vriend enorm veel geluk heeft met zo’n prachtvrouw. “Die man van jou is een bofkont!”, schrijft iemand bij de foto. Een ander reageert: “Jeetje, en het was al zo bloedheet vandaag.”

Liefde

De tv-chef maakte een loodzware periode door na haar scheiding van Tycho, met wie ze twee kinderen kreeg. Toch vond ze de liefde weer, bij videoproducer Philip van Ierschot. En zó ziet hij eruit.

