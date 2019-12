Miljuschka over Holleeder als oom: ‘Mijn vriend zit iedere dag in doodsangst’

Toen er na een paar maanden samenwerken iets opbloeide tussen Miljuschka Witzenhausen en haar geliefde Philip van Ierschot (beiden 34), had de Flair-columniste en tv-chef al een hoop meegemaakt. Ze kwam net uit een scheiding, woonde destijds met haar kinderen bij haar moeder op drie hoog én leidde met Willem Holleeder (61) als oom geen normaal leven. Het stel vertelt erover in een uniek interview met Flair.

Bagage

De vonk sloeg niet meteen over tussen Miljuschka en Philip, maar toen de brunette merkte dat ze hem echt leuk begon te vinden, was dat een reden om hem op de man af te vragen of het wederzijds was. “Op een dag zei ik tegen Philip: ‘Ik snap dat het allemaal ingewikkeld is en dat ik met nogal wat bagage aankom, maar als je het niet ziet zitten kunnen we er beter een punt achter zetten.’ Toen had ik zijn aandacht!”

Ondergeschikt belang

Dat rugzakje schrok Philip niet af. “Als je verliefd bent, en dat was ik, dan is iemands bagage van ondergeschikt belang. Tenminste, zo werkt dat voor mij”, vertelt hij in de nieuwste editie van Flair. “Ik vond haar een spannende vrouw. Ze was zo anders dan ik, vrij, open, direct. En ze hield van eten. Alles was leuk aan haar. Ik wist natuurlijk dat het niet makkelijk zou worden, want ze was gescheiden, had twee kinderen en was bekend van televisie.”

Holleeder

Of er twijfels waren over de Holleeders als familie? “Ik zou liegen als ik zeg dat ik daar niet over heb nagedacht”, geeft hij toe. “Maar dat lag meer in de trant van wat dat voor ons als stel zou betekenen en later voor ons als gezin. Het was voor mij in ieder geval geen reden om er niet voor te gaan.” Miljuschka vult aan: “Liefde en relaties worden denk ik heel vaak over- of onderschat. Het is gewoon keihard werken. Je moet af en toe door de pijn heen om het weer te laten glanzen. Dat vind ik mooi aan Philip, hij is iemand die de rust neemt om erover te praten. Als kind was ik omringd door mannen die egocentrisch en afwezig waren, dát kende ik. Eerdere relaties waren daardoor altijd heftig. En nu was er een man die overal over wilde en kon praten. En die wilde weten hoe het met mij was en wat ik wilde.”

Opluchting

In hetzelfde interview doet Miljuschka ook een boekje open over de uitspraak in de rechtszaak tussen haar moeder en oom. “Het is vooral een opluchting in de zin dat het niet voor niks is geweest”, zegt ze. “Ik had het echt vreselijk gevonden als hij vrijuit was gegaan en mijn moeder voor niks tegen hem had getuigd en wij voor niks ons leven hadden aangepast. Ik heb me er lang voor geschaamd, voor dat familieverhaal van mij. Maar nu denk ik: ik ben een vrouw van halverwege de dertig. Het wordt tijd om de balans op te maken. Waar kom ik vandaan, waar wil ik naartoe? De kaarten zijn misschien op een shitty manier geschud, maar ik kan ermee dealen.”

Altijd alert

Of de uiteindelijke uitspraak de angst heeft weggenomen? Miljuschka blijft altijd alert, zo biecht ze op. “Ik probeer alles zo goed mogelijk in de gaten te houden, maar ook gewoon te leven. Alert zijn is mijn tweede natuur geworden. Ik kan op het oog heel relaxed mijn dagelijkse boodschappen doen, maar scan ondertussen de plek waar ik ben.”

Leven in angst

Voor Philip speelt angst een grote rol. “Ik sta ermee op en ga ermee naar bed”, erkent hij. Vooral de angst om zijn geliefde kwijt te raken is groot. “Ze is niet mijn bezit, maar wel het waardevolste wat ik heb.” Miljuschka weet dat haar vriend iedere dag in doodsangst zit, net als haar moeder. “Omdat ik een publiek leven leid.” Zelf probeert ze het zo min mogelijk te voelen. “Ook omdat ik mijn leven niet wil laten ontnemen.”

Interview: Saskia Smith | Beeld: Esmee Franken voor Flair