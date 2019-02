4 vragen aan Miljuschka Witzenhausen: ‘Ik laat de gekte van Japan zien’

Iedere week stellen we in Flair vier prangende vragen aan een bekende Nederlander. Dit keer staat Miljuschka Witzenhausen – on ze eigen, fantastisch leuke columniste – in de spotlights. Vanaf volgende week kunne we haar namelijk volgen in een gloednieuw programma op 24Kitchen.

Wat kunnen we verwachten van je nieuwe programma ‘Miljuschka in Japan’?

“Een reisprogramma voor foodies, waarin de echte Japanse keuken voorbijkomt. We behandelen steeds weer een ander thema, van tempura tot sushi en sashimi. Gerechten die in Nederland min of meer massaproductie zijn geworden, maar in Japan op een totaal andere manier en heel vers bereid worden.”

Wat heeft je verrast?

“Hoe perfectionistisch ze zijn in Japan. Mensen wijden hun hele leven aan het bereiden van het perfecte ei met de perfecte eidooier. Soms moet je eerst tien jaar rijst wassen voordat je eindelijk eens sushirijst mag koken. Dat gaat zó ver. Ik ben op de berg Wasabi geweest, waar wasabi oorspronkelijk vandaan komt. Bij ons bestaat die scherpe mosterd uit mierikswortel, bieslook, groene kleurstof en radijs, maar de Japanse is gemaakt van de wasabiwortel. En de hoeveelheid tonijn die uit de zee wordt getrokken, vond ik macaber. Ze snijden verse vis overal zó in stukken, heel heftig om te zien.”

Heb je een tip om de echte Japanse keuken in huis te halen?

“Lastig, want de producten in Japan zijn veel beter dan wat hier te koop is – voor het eerst heb ik daarom geen kookboek gemaakt na een culinaire reis. Ik zou zeggen: ga op zoek naar een echt lekkere sojasaus die lang gerijpt is. Dat is een goede investering.”

Waarom mogen we je programma niet missen?

“Omdat het een meeslepend, lekker makend programma is, waarvan je soms denkt: mijn god, wat is dat nou? Ik eet bijvoorbeeld een inktvis die zo vers is dat de tentakels zich vastzuigen in mijn mond. En aan fugu, kogelvis, kun je zelfs doodgaan als-ie niet goed is klaargemaakt. Je krijgt de gekte van Japan te zien, die je normaal gesproken alleen ontdekt als je er langere tijd bent.”

Miljuschka in Japan is vanaf 25 februari wekelijks te zien bij 24Kitchen om 22.00 uur.

