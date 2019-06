Miljuschka ontdekt bizarre bewerking in eigen foto: ‘Ik schaam me dood!’

Miljuschka Witzenhausen plaatste maandag een prachtige (en sexy) foto van zichzelf op Instagram, maar dit kreeg een vreemde nasleep. Op haar foto bleek namelijk een lichtelijk pornografisch plaatje geplakt te zitten, zonder dat ze het doorhad.

Pornoplaatje

De presentatrice en Flair-columnist schreef maandag nietsvermoedend bij een foto van haarzelf, die ze van internet geplukt had en op Instagram had gepost: “Verzin een onderschrift.” Al snel ontving ze meerdere reacties van oplettende volgers. “Zit er linksboven in de foto een pornografisch plaatje? Of is het mijn verbeelding?”, aldus één van hen.

Even zoomen

De foto die Miljuschka plaatste is een mooie foto waarop ze – naakt – te zien is in een bad vól citroenen. In eerste instantie is er niks geks of provocerends aan de foto te zien, maar als je goed kijkt (of inzoomt), zie je in de linkerbovenhoek een klein – en ietwat pornografisch – plaatje.

‘Ik schaam me dood’

De presentatrice stond voor een groot raadsel, aangezien zij zelf de miniatuurafbeelding niet aan haar foto had toegevoegd. Ze vertelt in een video-reactie: “OMG! Even een schaamteloze bekentenis van mijn kant. Laat ik eventjes deze foto posten, dacht ik. Alleen, eh, in die foto stond blijkbaar bovenin een kleine porno-afbeelding! Had ik niet gezien, ik schaam me dood! Ik vind het wel echt heel grappig!”

Lees ook

Miljuschka over strijd op het schoolplein: ‘Wie heeft de mooiste en gezondste traktatie?’

Bijzonder logo

Pas toen Miljuschka een mail ontving, werd duidelijk dat een nog onbekende man aan de haal was gegaan met haar foto. “De afbeelding is mijn logo dat ik altijd op mijn scans plaats, zodat anderen kunnen zien dat de scan van afkomstig is van mij”, begint de man zijn verklarende mail. Hij laat weten dat het zeker niet om een pornografische afbeelding gaat. “Dat de foto van mijn logo pornografisch van aard zou zijn, is niet waar. Op deze foto (zie onderaan artikel) is oud-turnster Verona van de Leur te zien, waarbij haar billen en met name haar voeten goed zichtbaar zijn. Ze draagt hier overigens een top en een string, dus ze is niet naakt.” Tja, da’s dus alleen niet te zien op zo’n minuscuul formaat. #handigwel

Dit bericht bekijken op Instagram Verzin een onderschrift🍋😘 Een bericht gedeeld door Miljuschka (@miljuschka) op 24 Jun 2019 om 2:04 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: Bart Honingh – Flair 48