Miljuschka Witzenhausen doet stapje terug: ‘Ben ik erg in teleurgesteld’

Miljuschka Witzenhausen gaat momenteel door een zware periode. Ze is “een beetje ingestort”, zo geeft ze toe in haar Instagram Stories. Genoeg reden voor de Flair-columniste om gas terug te nemen en zich te focussen op de écht belangrijke dingen in het leven.

De presentatrice begint haar verhaal met een reeks foto’s en door te vertellen over haar verjaardag. “Alles was geregeld door mijn lief”, schrijft ze. Daarna gaat ze verder over haar emotionele gesteldheid. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje ben ingestort vorige week. Ik heb besloten de komende tijd rust in te lassen.”

Holleeder

Miljuschka heeft naar eigen zeggen “alleen maar gerend” de afgelopen jaren. Ook het proces rondom haar oom Willem Holleeder, die anderhalve week terug werd veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege meerdere liquidaties, hakte er flink in. In een interview met de Volkskrant vertelden Miljuschka en haar moeder Astrid Holleeder over hoe zwaar hun leven is door het schrikbewind van Willem. “Dus ik kijk dertig keer vaker over mijn schouder dan een ander, en overweeg zorgvuldig alles wat ik in de buitenwereld doe. Maar als dat niet genoeg is; kóm dan maar.”

Niet niks

De laatste maanden waren enorm hectisch voor Miljuschka en haar familie. “Het is ook niet niks geweest”, laat ze weten. “Verhuizen, verbouwen, een proces, altijd aan zijn voor werk. Ik moet nu eerst alles in het huis op de rit. Dan komt de rest wel weer.”

Waakvlam

Ondanks de openhartigheid over haar time-out, valt het de tv-chef wel zwaar. “Ik wil altijd vlammen maar nu sta ik op waakvlam. Ben ik erg in teleurgesteld. Het is even niet anders. Dus ik ga minder doen. En de dingen die ik doe voluit.”

Gezin

Ze richt zich deze zomer op “koken, uitrusten en op krachten komen” en staat stil bij waar het leven echt om draait. “Liefde voor deze knapperd die ik mijn zoon mag noemen”, schrijft ze bij een foto van de 8-jarige Rembrandt. Ook deelt ze een kiekje van haar 6-jarige dochter Felina, haar “prinses”. Haar grote liefde Philip komt natuurlijk ook voorbij.

Summer break

Miljuschka belooft er aan het einde van de zomer weer helemaal bij te zijn. “Als jullie mij minder zien de komende tijd, kan dat kloppen.”

