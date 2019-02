Miljuschka Witzenhausen in tranen door verhuizing: ‘De realisatie was groot’

Vandaag is de dag dat Miljuschka Witzenhausen na 4,5 jaar haar kleine flatje in Amstelveen verlaat. Ze verruilt het huis voor de woonboerderij die ze samen met haar vriend Philip aan het verbouwen is. Maar het afscheid valt zwaarder dan verwacht.

Lees ook: Column Miljuschka: ‘Ik moet bekennen dat het nuttigen van alcohol inmiddels van alledag is’

Miljuschka deelt een foto tussen de verhuisdozen met daarbij een emotionele tekst. ‘Ondanks dat ik heel veel zin heb in ons nieuwe avontuur moest ik vandaag even huilen toen ik om me heen keek’, begint de tv-kok die sinds afgelopen december vaste columnist is voor ons magazine. ‘De realisatie was groot.’

Moeder

‘Een paar jaar geleden stond ik na mijn scheiding met twee kids op straat’, vervolgt ze. Ze had als alleenstaande moeder moeite een nieuwe woning te vinden, omdat ze geen inkomensgegevens kon opgeven. Gelukkig kon ze bij haar moeder, Astrid Holleeder, terecht. ‘Alleen dat was door het feit dat zij net was gaan getuigen een situatie die niet te lang kon duren.’

Dankbaar

‘Met hulp van heel veel mensen kon ik in deze woning terecht. Waar ik mijn studio in bouwde, de ballen uit mijn broek werkte, een thuis had voor mijn gezin, de liefde weer opbloeide, we uit onze voegen groeiden en ik mezelf terug vond’, vat Miljuschka samen. ‘Ik ben heel dankbaar voor wat ik heb, voor alle mensen die me helpen en hebben geholpen. Maar ook voor jou, lieve Insta-volger, omdat jullie mijn recepten koken en mijn werk draagvlak geven. Dank je wel lief huis voor je geborgenheid en steun. Vaarwel.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP