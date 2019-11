Eerder dit jaar kreeg Willem Holleeder eindelijk zijn straf te horen en werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hoe de periode na de rechtszaak was voor zijn nichtje Miljuschka Witzenhausen? De tv-chef doet een boekje open.

Miljuschka zei vlak na het vonnis dat ze weigerde om nog langer haar leven door angst te laten vergiftigen. “Of om maar half te leven. Ik leef voluit, en wil daarin ook een voorbeeld zijn voor mijn kinderen, anders heb ik sowieso al verloren”, aldus de brunette destijds in De Volkskrant.

Dreiging

Nu geeft ze echter toe dat de angst voor haar oom altijd blijft bestaan. “De vrees blijft altijd. Maar de vrees is voor mij kleiner dan de vrees die mijn moeder voor haar broer heeft”, zegt ze in een interview met Vrouw. “Als het voorbij is, dan is het voorbij, heel simpel. Ik weet niet of dat een instelling is die ik mij eigen heb gemaakt. Ik heb altijd met die dreiging geleefd, dus ik weet niet of het anders was geweest als het niet zo was.”

Rotzooitje

Als Miljuschka dan ook één ding heeft geleerd, los van haar familiegeschiedenis, is het dat het leven een rotzooitje is. “En dat het f*cking oneerlijk is. Sommigen hebben alles mee en doen er niks mee. Een ander is straatarm, maar geniaal. Sommigen krijgen een kind en horen twee maanden later dat ze kanker hebben en doodgaan. Je weet gewoon nooit welke kaart je trekt in het leven. Dus je moet vooral doen waar je zin in hebt.”

Grootste cadeau

Het grootste cadeau dat ze ooit heeft gehad? Haar kinderen. “Het is ook echt mijn redding geweest, omdat ik zo grenzeloos ben”, geeft Miljuschka toe. “Als ik de kinderen niet zou hebben, had ik helemaal geen reden om te stoppen met werken, thuis te komen of wat dan ook. Kinderen creëren een kader in mijn leven. Alles wat ik doe, doe ik voor hen. Ik moet ze naar bijles en naar clubjes brengen. Het is ongelooflijk, de onvoorwaardelijke liefde die ik voel sinds ik kinderen heb. Daarmee is helemaal niks te vergelijken. En vanaf de allereerste dag dat ze er zijn, ben ik alleen maar bang dat er iets met ze gebeurt.”

