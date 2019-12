Miljuschka Witzenhausen én geliefde open over kinderwens en relatie

Miljuschka Witzenhausen (34) heeft na haar scheiding van Tycho Veldhoen – de vader van haar beide kinderen – opnieuw de liefde gevonden bij Philip van Ierschot (34). In de nieuwste editie van Flair doen de twee een boekje open over hun relatie én vertellen ze over hun gezin en kinderwens.

Philip groeide op in het Brabantse Goirle, onder Tilburg, Miljuschka in Amsterdam. Hij ging studeren in Groningen, zij hing haar rechtenstudie na drie dagen al aan de wilgen om bij muziekzender TMF te gaan werken. Na zijn studie volgde Philip alsnog zijn hart en begon een bedrijf in videocontent voor foodproducties. Miljuschka kreeg haar kookprogramma op 24Kitchen. Vier jaar geleden kwamen ze elkaar tegen op een foodbeurs in Italië, een paar weken later vroeg Miljuschka aan Philip of hij haar nieuwe programma wilde regisseren en produceren. Dat samenwerken ging meteen heel goed. Hij snapte haar en zij begreep hem. Maar privé sloeg de vonk niet meteen over. Philip kwam net uit een relatie, Miljuschka was gescheiden en haar wonden nog aan het likken. Maar zoals dat gaat als je er niet voor openstaat en denkt dat verliefd worden geen goed idee is: het gebeurt toch.

Bíjna verpest

“Na een paar maanden samenwerken kwam het er toch van dat we een beetje gingen rommelen met elkaar. En ik ben helemaal niet zo’n rommelaar”, vertelt Miljuschka. “Iedereen denkt altijd dat ik een enorm flamboyant seksleven heb, maar ik ben best conservatief. Dus toen ik gevoelsmatig een grens overging, was dat voor mij een teken dat ik hem heel leuk vond. Ja, en dan wil ik het niet halfhalf. Ik zei tegen hem: ‘Sorry, maar als je mij niet net zo leuk vindt als ik jou, wordt het niks.’” En het wérd ook bijna niets tussen de twee, zo verklapt Philip grappend. “Ik had het bijna verpest. De eerste keer dat ze bij me kwam slapen, was ze verbolgen over het feit dat mijn ijskast leeg was.”

Knetteren en schuren

Of Miljuschka en haar vriend weleens ruzie maken? “Het knettert soms behoorlijk, maar ik zou het niet anders willen”, zegt Philip erover. “Met de boel opkroppen schiet je niks op. Het maakt dingen ook wel duidelijk. Dat je je ineens realiseert: o, daar zat je mee of dat is dus belangrijk voor jou.”

‘Daarnaast zijn we er ook voor elkaar en vangen we elkaar op’

Ook de tv-chef vindt dat het soms best een beetje mag schuren. “Dat betekent dat je je bij de ander veilig genoeg voelt om er even lekker tegenaan te schoppen, zonder dat je bang bent dat die ander wegloopt. Daarnaast zijn we er ook voor elkaar en vangen we elkaar op. Als Philip het druk heeft, probeer ik zijn vangnet te zijn. Ik vind het belangrijk dat hij lekker in zijn vel zit.”

Kinderwens Miljuschka en Philip

Miljuschka is de trotse moeder van Rembrandt (9) en Felina (7), de kinderen die ze kreeg met haar ex Tycho Veldhoen. “Ik ben stapelgek op hen en zij op mij. Als ze niet bij ons zijn dan mis ik ze echt”, aldus Philip. “De vraag is voor mij niet of ik een kinderwens heb, want die is met deze twee echt vervuld, maar of ik zelf papa wil worden. Dat is eigenlijk puur een egoïstische keuze.”

Hormonen

Hoe zijn geliefde erover denkt? “Het is moeilijk omdat ons leven nu zo lekker op de rit is. Met een baby wordt het allemaal weer anders. En ik ken mezelf, ik ben iemand die volledig overgenomen wordt door hormonen. Op het moment dat ik aan een kind begin, dan wordt het wel moeilijk om mijn bedrijf draaiende te houden. Terwijl ik ook denk: ik werk vanuit huis, waar wachten we op?” Philip vult aan: “En vergeet niet dat we ook onze zorgen hebben om Felina die epilepsie heeft.”

Epilepsie Felina

Over de epilepsie van haar dochter doet Miljuschka ook een boekje open. “Ze blijft epileptische activiteiten houden in de nacht, dus dat is superirritant. Het is gewoon hopen dat ze eroverheen groeit. Ze zit gelukkig nu in een goede periode. Sinds we hier wonen heeft ze nog geen aanval gehad.”







