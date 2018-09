Miljuschka Witzenhausen heeft met haar deelname aan ‘Dance, Dance, Dance’ niet alleen de kijkers geboeid, maar ook geld opgehaald voor het Epilepsiefonds. Dat goede doel ligt haar nauw aan het hart; Miljuschka’s zesjarige dochtertje heeft epilepsie. Ze vertelde emotioneel over haar dochters aandoening.

Miljuschka werd afgelopen weekend weggestemd uit het dansprogramma, en mocht als afscheid een geldbedrag aan een goede doel naar keuze schenken. De moeder van twee schonk 25.000 euro aan het Epilepsiefonds. ‘Mijn dochtertje is zes,’ lichtte ze toe. ‘Drie jaar geleden vlak voor haar vierde verjaardag heeft ze haar eerste epilepsieaanval gekregen. En eigenlijk stort je wereld dan in. Je ziet iets gebeuren met je kind. Je hebt geen idee wat er aan de hand is. Je komt in een medische molen. Ze denken aan tumoren, noem maar op. Uiteindelijk kom je erachter dat het epilepsie is. Nou, dan gaan ze nog uitzoeken wat voor vorm epilepsie. Dat duurt zo lang, voordat je weet welke medicatie je moet gebruiken. Wat goed werkt.’

Emotioneel

De brunette wordt emotioneel als ze over haar dochters toekomst praat. ‘Wat het meest vervelende ervan is, is dat je kind een bepaalde vrijheid verliest die je kind zou moeten hebben. Alleen fietsen, alleen uitgaan later, dat zit er gewoon niet meer in,’ zei ze in tranen. ‘Dus ik hoop dat ze met dit geld gedeeltelijk kunnen bouwen aan een computer. Zodat we sneller weten hoe het zit. Wat er aan de hand is. Zodat ook kinderen met epilepsie de club in kunnen, terug naar huis kunnen fietsen en zo een pubertijd kunnen hebben, zoals we allemaal willen.’

