Miljuschka laat alles uit handen vallen voor dochtertje

Flair-columniste Miljuschka Witzenhausen kreeg de schrik van haar leven. Haar dochtertje heeft epilepsie, maar vanochtend ging het wel heel slecht met haar kleine meid.

De presentatrice laat weten op Instagram: ‘And then life happens. M’n kleine meisje gaat slecht. De epilepsie heeft haar weer eens goed te pakken. Dus ik heb alles uit handen laten vallen. Dan maar geen af en opgeruimd huis op tv straks.’

Ziekenhuis

Haar dochtertje heeft epilepsie en moet daarom geregeld opgenomen worden in het ziekenhuis voor testen. Ze liet eerder weten: ‘Vlak voor haar vierde verjaardag heeft ze haar eerste epilepsieaanval gekregen. En eigenlijk stort je wereld dan in. Je ziet iets gebeuren met je kind. Je hebt geen idee wat er aan de hand is. Je komt in een medische molen. Ze denken aan tumoren, noem maar op. Uiteindelijk kom je erachter dat het epilepsie is. Nou, dan gaan ze nog uitzoeken wat voor vorm epilepsie. Dat duurt zo lang, voordat je weet welke medicatie je moet gebruiken. Wat goed werkt.’

Bron: Story | Beeld: ANP