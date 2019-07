Miljuschka: ‘Ik ben trots op mijn vetjes, putjes en lovehandles’

Dat Miljuschka Witzenhausen (34) een prachtvrouw is, moge duidelijk zijn. De Flair-columniste bewijst dat wederom met een gloednieuw kiekje, waarbij ze een ode aan haar lichaam schrijft.

“Ik ben trots op mn vetjes, putjes en lovehandles. Het is allemaal een investering in smaak en genot, wat uiteindelijk recepten oplevert”, aldus Miljuschka bij de foto die geschoten is voor Grazia. Hierbij zegt ze “als eerste plussizemodel de cover van de body-issue zomereditie” te sieren.

Verbaasd

De presentatrice krijgt veel positieve reacties, maar die gaan vaak wél gepaard met een hoop verbazing. Veel van haar volgers vinden haar namelijk helemaal niet plussize. “Hoezo plussize? Moet je kijken hoe prachtig je bent.. Als dit al plussize is🙄🙄”, schrijft een volger. “Plussize?! Geen-bonestaak-maar-een echte-vrouw-size! 👌🏻!”, zegt een ander. “De wereld is niet goed geworden met hun ‘plussize’. knap!! ❤️”, is ook een reactie.

De tekst gaat verder onder de foto.

Stapje terug

Miljuschka heeft een dag eerder bekendgemaakt dat ze het rustiger aan gaat doen omdat ze “een beetje ingestort” is. Vooral het proces rondom haar oom Willem Holleeder heeft er bij haar flink ingehakt. Eerder vertelden Miljuschka en haar moeder Astrid Holleeder in een interview met de Volkskrant over hoe zwaar hun leven is door het schrikbewind van Willem.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & beeld: ANP, Instagram