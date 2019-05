Miljuschka vertelt in tranen over (periode na) scheiding in gloednieuwe video

Miljuschka Witzenhausen is alweer een aantal jaar dolgelukkig met Philip van Ierschot, maar daarvoor maakte ze een loodzware periode door. Ze scheidde van kunstenaar Tycho Veldhoen, de man met wie de Flair-columniste twee prachtige kinderen kreeg: Rembrandt (8) en Felina (6). Ze vertelt over die heftige tijd in een gloednieuwe video van Kees!, het platform van Froukje de Both.



Voor haar online programma Is scheiden lijden? gaat Froukje het gesprek aan met gescheiden collega’s om te horen hoe zij die periode van hun leven hebben ervaren én hoe ze eruit zijn gekomen. Een van de geïnterviewden is Miljuschka, die breekt wanneer het over de tijd vlak na de scheiding gaat.

De video vind je onderaan het artikel.

Seven year itch

De foodie vertelt aan Froukje dat de eerste signalen van een scheiding vaak niet heel heftig zijn. “Het zijn de eerste dingetjes en ik denk dat die er bij ons na twee jaar al waren”, aldus Miljuschka. Als er op dat moment een gesprek aangegaan was, waren zij en Tycho er misschien wel sterker uitgekomen, geeft ze toe. “Maar ik ben altijd van doorpakken, doorgaan en niets aan de hand. En we zijn in die periode ook nog heel gelukkig geweest. Ik denk dat het bij de oude vertrouwde zeven jaar pas echt is gaan jeuken. Het wordt niet voor niets de seven year itch genoemd.”

Spijt

In hetzelfde interview biecht Miljuschka op dat de scheiding wel iets meer van haar kant kwam. “De valkuil van altijd sterk willen zijn en door willen pakken is dat je niet blijft hangen.” Of ze ooit spijt heeft gehad? “Zoals we in Amsterdam zeggen: spijt is wat de koe schijt. Dus je hebt daar niets aan”, lacht ze. “Ik weet wel dat het al zo stuk was dat we niet meer tot elkaar konden komen op de manier waarop we ooit waren, en dat het uiteindelijk de beste beslissing was.”

Geen inkomen

Dat het de beste beslissing was, wil niet zeggen dat het een gemakkelijke keuze was. “Ik heb het eerste halfjaar echt alleen maar kunnen overgeven”, vertelt Miljuschka. “Ik had geen inkomen, geen basis waarop ik een huis kon huren.” Uiteindelijk kwam ze in een sociale huurwoning terecht. “Maar dan loop je in zo’n flat rond, kijk je om je heen en denk je: is dit dan wat ik wil? Waarvoor ik het heb gedaan? Je krabt jezelf wel even achter de oren dan.”

Lege bedjes

Zodra het over de kinderen gaat, schiet de brunette vol. “Wat ik heel moeilijk vond, waren de lege bedjes als ze bij hun vader waren. Ik heb ze de eerste vier jaar altijd bij me gehad en toen moest ik ze opeens delen. Dat vond ik echt heel erg.”

De tekst gaat verder onder de video.

Lekker nuchter

Op de website ditiskees.nl – met de passende slogan ‘Gelukkig niet perfect’ – vertellen bekende én onbekende vrouwen in video’s en columns verhalen over alledaagse zaken als liefde, relaties, lifestyle en mode. Oprichtster Froukje de Both en partner in crime Kimberly van de Berkt willen hiermee “een realistische kijk op het leven bieden die meer houvast en zelfvertrouwen biedt dan een zorgvuldig gekozen Instagramfilter”. Kimberly: “Het is zo vermoeiend om je leven continu langs een meetlat te leggen. Met Kees! willen we laten zien dat individualisme en eigenheid veel bevrijdender werken dan onbereikbare perfectie.”

