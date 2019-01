Miljuschka Witzenhausen over Maroeska’s deelname aan ‘Heel Holland bakt’

Als iemands deelname aan ‘Heel Holland bakt’ veelbesproken is, is het die van Maroeska wel. De kandidate in kwestie heeft namelijk een kookboek op de markt gebracht en zou weleens gecaterd hebben, wat volgens de fans van het programma niet eerlijk is. Daarnaast heeft ze al meerdere keren de titel Meesterbakker in de wacht gesleept in het programma. Ook foodie Miljuschka Witzenhausen heeft er gemengde gevoelens over.

‘Het is niet helemaal fair’, zegt Miljuschka over het feit dat Maroeska een plekje heeft bemachtigd tussen de amateurbakkers. De Flair-columniste weet immers hoe streng het aannamebeleid van ‘Heel Holland bakt is’. ‘Ik ken mensen die auditie hebben gedaan en via-via iemand kenden die er werkte, bijvoorbeeld een neefje. Zij kwamen gewoon niet door de selectie heen om die reden’, vertelt ze in RTL Boulevard. ‘Ik heb het idee dat Maroeska erdoorheen geglipt is.’

Nare bijsmaak

Toch neemt Miljuschka het ook op voor Maroeska, door te benadrukken dat iedereen tegenwoordig een kookboek kan maken. ‘Je verkoopt het op een website en dan heb je een ‘gerenomeerd’ kookboek, dus dat vind ik nog niet helemaal spreken’, aldus de 24Kitchen-chef. ‘Daarnaast zegt ze dat ze zeven of acht feestjes heeft gecaterd. Als je thuis een beetje lekker kookt voor wat vrienden, heb je hetzelfde gedaan. Maar het heeft natuurlijk wel een nare bijsmaak dat ze een paar keer weekwinnaar is geweest.’

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP, Omroep MAX