Miljuschka over getuigenis moeder in zaak Holleeder: ‘Ze heeft alles opgegeven’

Miljuschka Witzenhausen (34) was gisteren te gast in ‘Chantals Pyjama Party’. Daar vertelt ze openhartig over alle gebeurtenissen binnen haar familie én over de bewondering voor haar moeder.



Miljuschka geeft aan altijd te hebben geweten hoe het precies zat in de zaak Holleeder. “Als je familie nationaal erfgoed is en het staat iedere dag op de voorpagina van een krant of is de opening van het NOS Journaal, dan ontgaat je dat niet”, verklaart de tv-chef.

Opgegeven

Ze vervolgt zichtbaar geëmotioneerd: “Het was voor mij heel moeilijk te rijmen. Ik had een supersterke moeder die studeerde, baantjes had tegelijkertijd, een heel gezin runde. Maar daarnaast constant werd geterroriseerd door familie. Daarom was het voor mij des te meer een bevrijding dat ze deze stap maakte om te getuigen. Mijn moeder heeft alles opgegeven.”

Persoonlijke vrijheid

Dat haar moeder haar persoonlijke vrijheid heeft moeten inleveren, is niet iets wat Miljuschka wil voor iemand van wie ze zoveel houdt. “En gewoon even naar de supermarkt gaan of afspreken met vrienden kan niet meer. En als dat allemaal voor niets was geweest, was dat heel zuur geweest. Maar dat is het dus niet geweest en daar ben ik heel dankbaar voor.”

