Bizarre aflevering ‘Miljoenenjacht’: Pascal (31) gaat met mega bedrag naar huis

De bijna twee miljoen kijkers van Miljoenenjacht waren gisteravond getuige van een spectaculaire seizoensfinale. De 31-jarige Pascal uit Limburg viste het ene na het andere ‘voordelige’ koffertje eruit en ging naar huis met een magistraal bedrag waarmee het programma z’n naam eindelijk weer eens eer aan deed.

Miljoenenjacht indeed!

Pascal stond er zó goed voor, dat hij biedingen van ‘de bank’ – waar vele anderen direct voor hadden getekend (wat zeg je van 763.000 euro?) – afsloeg alsof het niets was. Iedereen thuis én in de zaal zat ademloos en op het puntje van z’n stoel te kijken. Uiteindelijk ging hij er met een bedrag van maar liefst 1.026.000 euro. vandoor, iets dat we lange tijd niet meer zagen in het programma van Linda de Mol.

‘Ik zei het toch?’

Eerder op de avond vertelde hij Linda nog tegen zijn collega’s gezegd te hebben: ‘Als ik in de finale kom, zien jullie me maandag niet meer terug. Vol ongeloof en dolgelukkig nam hij de cheque in ontvangst. “Ik hoef ze nu alleen maar te sms’en met: ‘Ik zei het toch?'”, grapte de verbouwereerde Pascal na afloop.

Camping ’t Gouden Koffertje

Ook belde hij na zijn winst nog even zijn vrouw Manon, die het niet meer hield toen Linda haar vertelde welke bedragen Pascal had afgewezen van de bank. Ook zij was met stomheid geslagen toen ze te horen kreeg welk bedrag er binnenkort op hun bankrekening wordt bijgeschreven. Met het enorme geldbedrag dat de Limburgse Pascal won, wil hij uiteindelijk een eigen camping openen. De naam van de camping zou heel toepasselijk ’t Koffertje of zelfs ’t Gouden Koffertje worden. Wat een héérlijke laatste uitzending.

Bekijk hier de aflevering terug.

Beeld: Still