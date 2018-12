Miley Cyrus en Liam Hemsworth na 10 jaar ‘knipperlichten’ stiekem getrouwd

De geruchten ging al even, maar nu lijkt het erop dat Miley Cyrus en Liam Hemsworth, na een jarenlange knipperlichtrelatie, daadwerkelijk getrouwd zijn. De zangeres postte woensdag een paar kiekjes op Instagram die volgens fans hét bewijs zijn dat de twee in het huwelijksbootje zijn gestapt.

10 jaar later…

Op de drie foto’s heeft Miley een lange witte offshoulder jurk aan van Vivienne Westwood. Liam draagt een pak met witte sportschoenen eronder. “10 years later“, schrijft Miley erbij, evenals de datum, 23 december 2018. Naast het koppel, dat elkaar innig omhelst, ligt een boeketje.

Mr. & Mrs.

De speculaties over een mogelijke bruiloft ontstonden zondag toen een goede vriend van het stel een video op Instagram plaatste. Daarin is te zien hoe de 26-jarige zangeres en de 28-jarige acteur op het punt staan een bruidstaart aan te snijden. Achter hen hangen slingers en ballonnen met ‘Mr.’ en ‘Mrs.’. Ook staan er glazen champagne en schalen met hapjes.

Voetjes van de vloer

Miley plaatste ook een filmpje op Twitter waarop ze playbackend en dansend te zien is samen met haar kersverse echtgenoot. In haar trouwjurk danst ze op blote voeten op het nummer Uptown Funk van Bruno Mars en Mark Ronson. Liam filmt het geheel en steekt zijn hoofd ook om de hoek van de camera. Mark Ronson zelf postte een eigen versie van ‘Daar komt de bruid’ op Twitter, met daarbij de hartelijke felicitaties aan het bruidspaar.

Ware liefde

Miley en Liam leerden elkaar in 2009 kennen op de set van de film The Last Song. In 2012 verloofden ze zich, maar die verloving werd na een jaar afgebroken. De twee gingen toen uit elkaar, om een jaar later weer te gaan daten. Fans van Miley noemen haar huwelijk ‘het bewijs dat ware liefde echt bestaat’.

Bron: ANP | Beeld: HH, Instagram