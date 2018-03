Mijlpijl voor zoontje Carice van Houten

Het is groot feest in huize Pearce-van Houten. De anderhalf jaar oude Monte ruilt de luiers namelijk steeds vaker in voor het potje. En daar is zijn bekende moeder maar wat trots op!

‘Het is nu toch echt aan het gebeuren’, schrijft de actrice op Instagram. Na ruim anderhalf jaar in de weer te zijn geweest met hele dozen aan luiers, is de kleine Monte nu klaar voor het welbekende potje. En hoewel Monte er met zijn leeftijd vroeg bij is, kunnen we ons zo voorstellen dat Carice de luiers nog niet helemaal durft weg te gooien. Al zullen moeder en zoon de komende tijd waarschijnlijk volop gaan oefenen…

Een bericht gedeeld door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 16 Mrt 2018 om 2:30 (PDT)

