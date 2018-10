De nieuwe Netflix-serie The Haunting of Hill House is de afgelopen tijd heel veel in het nieuws geweest. Niemand had ‘m nog gezien, maar ja, ‘onze’ Michiel Huisman speelt één van de hoofdrollen in het horrorspektakel. Vanaf vandaag staat de show éindelijk online en kunnen we volop gaan bingen.

‘Dit is een pareltje’

Als we de experts van Veronica Superguide mogen geloven, is de serie een heuse ‘parel’ op horrorgebied en veel meer dan het standaard griezelriedeltje dat we doorgaan krijgen voorgeschoteld. Het verhaal is gebaseerd op het gelijknamige boek van Shirley Jackson uit 1959 en hoewel er niet superveel overeenkomsten zijn, zit het minstens zo knap in elkaar.

Waar gaat het over?

Wanneer Olivia en Henry Crain begin jaren negentig samen met hun vijf kids Steven, Shirley, Theodora, Luke en Nell een zomer lang Hill House betrekken, lijkt alles koek en ei. De pret is echter van korte duur: er knaagt een doodenge, paranormale kracht aan dit stulpje, die geenszins van plan is de familie met rust te laten. Dertig jaar later wordt dit nogmaals op een pijnlijke manier duidelijk: wat er zich afspeelde in het huis staat aan de basis van alle ellende.

Puzzelstukken

Iedere aflevering is een andere Crain lijdend voorwerp, te beginnen met een volwassen Steven (Michiel Huisman). Indrukwekkende montage en prachtige shots schommelen ons moeiteloos heen en weer tussen het heden en verleden, waardoor het verhaal als een slimme puzzel in elkaar valt. We komen meer te weten over de familie én waarom een zwerm jengelende geesten het op hen heeft gemunt.

Het pakt je vanaf moment één

Horrorclichés zijn er, maar in plaats van de kijker te bombarderen met ordinaire schrikmomenten, worden deze vakkundig ingezet om de emoties en acties van de personages kracht bij te zetten. En net als in het boek blijft er altijd een zekere vorm van twijfel hangen: maakt de familie dit nu echt mee, of kijken we naar de manifestatie van diepgewortelde issues? The Haunting of Hill House is een loeispannende Original die je vanaf moment één naar binnen zuigt. Wedden dat je er ademloos tot aan de laatste scène naar zult kijken?

Bekijk de trailer in onderstaande video. Je ziet The Haunting of Hill House vanaf vandaag op Netflix.

Bron: Superguide | Beeld: Netflix