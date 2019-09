Meer Michiel is altijd beter: onze favo ‘Huisman’ in nieuwe Netflix-film

Michiel Huisman heeft een rol in de actiefilm ‘Kate’ bemachtigd. Dat meldt Variety maandag. De Nederlandse acteur is in de Netflix-film te zien samen met topacteur Woody Harrelson (‘The Hunger Games’) en Mary Elizabeth Winstead (‘Fargo’ seizoen drie).

Klopjacht

De film vertelt over een vrouwelijke huurmoordenaar die nadat ze vergiftigd is nog 24 uur de tijd heeft om wraak te nemen. Dit leidt tot een klopjacht door de straten van Tokio. De film wordt geproduceerd door Kelly McCormick, die eerder onder meer Deadpool 2 en Hobbs & Shaw maakte.

Lekker doortimmeren

De 38-jarige Nederlander woont en werkt al jaren in de VS. Hij was recent te zien in rollen in Game of Thrones, Netflix-serie The Haunting of Hill House (waar binnenkort een tweede seizoen van verschijnt!) en films als The Guernsey Literary Society, The Red Sea Diving Resort en The Age of Adaline. In Nederland maakte Huisman films als Phileine zegt sorry en Zwartboek.

