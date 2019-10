Na ‘GoT’ wil HBO meer Michiel Huisman: Nederlander scoort hoofdrol in nieuwe serie

Het gaat nog altijd zeer goed met Michiel Huisman in Amerika. De acteur heeft een nieuwe klus te pakken en gaat de mannelijke hoofdrol spelen in de HBO thriller-dramaserie ‘The Flight Attendant’. En zijn tegenspeelster is niet de minste!

Big Bang-collega

Niemand minder dan Kaley Cuoco, bekend van The Big Bang Theory, neemt de vrouwelijke hoofdrol voor haar rekening en is tevens een van de uitvoerend producenten van de show. Dit meldt Deadline.

Zwarte gat

The Flight Attendant vertelt het verhaal over hoe een leven compleet kan veranderen in één nacht. Stewardess Cassie, het personage van Cuoco, wordt wakker in het verkeerde hotel, in het verkeerde bed met een dode man naast zich. Ze heeft geen idee wat er gebeurd is.

Sexy zakenman

Huisman speelt de charmante, rijke zakenman Alex, die tegen behoorlijk wat pech aanloopt in Bangkok en zodoende veel langer met Cassie zit opgescheept dan de bedoeling was.

Zin in!

De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek, geschreven door besteller-auteur Chris Bohjalian. De opnames beginnen deze herfst en er worden acht afleveringen van elk een uur gemaakt.

Meer Michiel

Onlangs werd bekend dat ook Netflix Michiel (opnieuw) gestrikt heeft. Hij is binnenkort naast Hollywood-grootheid Woody Harrelson te zien in de spannende film Kate. Zijn recentste project met Netflix is de film Red Sea Diving Resort, een echte aanrader! Bekijk de trailer vast in onderstaande video:

