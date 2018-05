Wauw: Michelle Obama deelt 35 jaar oude foto en lijkt geen spat veranderd

In aanloop naar het verschijnen van haar eerste boek Becoming heeft voormalig First Lady van de Verenigde Staten Michelle Obama een aantal foto’s uit de oude doos gedeeld op Instagram. En met name een foto uit begin jaren tachtig trekt onze aandacht: de vrouw van oud-president Barack Obama lijkt namelijk geen spat ouder te zijn geworden.

Doe ons zulke genen!

Op de foto zien we Michelle, naar alle waarschijnlijkheid nog geen twintig jaar oud, poseren voor Princeton, de universiteit waar ze studeerde. Ze draagt haar haar ingevlochten, zogenoemde cornrows, en perst er een voorzichtig lachje uit. Het kiekje is zo’n 35 jaar geleden gemaakt, maar wie een foto van nu naast dit plaatje uit de eighties legt, kan niet ontkennen dat Michelle geen spat veranderd is. Denk de vlechtjes weg en er een mooi geföhnde coupe bij en de foto kan zo van slechts enkele jaren geleden zijn.

Studeren kun je leren

In het bijschrijft vertelt ze: “Beginnen met studeren vond ik eng. Ik was zwart en kwam uit een volksbuurt in Chicago, heel anders dan de voornamelijk blanke, welgestelde Princeton-studenten. […] Gelukkig vond ik er goede vrienden en een mentor die me het vertrouwen gaf om mezelf te zijn.” Michelle erkent dat studeren hard werken is, maar dat ze dagelijks mensen ontmoet wiens leven op een bijzonder positieve manier veranderd is door onderwijs, “net als dat van mij”. “Mijn advies voor studenten is om dapper te zijn en door te bijten”, aldus de populaire ex-First Lady.

Bruiloft-throwback

Ook deelde Michelle een aandoenlijke foto van haar nóg jongere zelf en haar beide ouders, en een geweldige throwback naar haar huwelijk met Barack in oktober 1992. Hierop is te zien hoe de oud-president de kousenband van het been van zijn kersverse vrouw friemelt om het vervolgens – zoals de oude traditie voorschrijft – richting de vrijgezelle mannen op het feest te gooien. “Vijfentwintig jaar later hebben we nog steeds de grootste lol, naast dat we ook hard werken aan onze relatie en elkaar als individu proberen te steunen. Ik kan me niet voorstellen dat ik dit avontuur met iemand anders zou hebben beleven”, aldus de lieve woorden in het bijschrift.

Becoming

Op 13 november verschijnt Becoming, waarin Michelle haar levensverhaal vertelt waarmee ze hoopt anderen te zullen inspireren “om te worden wie ze willen zijn”. Eerder liet ze weten dat het schrijven van het boek “een diepe, persoonlijke ervaring” was. “Ik schrijf waar ik vandaan kom en hoe een klein meisje uit het zuiden van Chicago een stem kreeg en de kracht vond en ontwikkelde om daarmee anderen te stimuleren. De memoires van Michelle zullen ook in het Nederlands verschijnen.

