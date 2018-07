Michelle Obama swingt erop los bij Beyoncé en Jay Z-concert in Parijs

Het Parijse stadion Stade de France schudde gisteravond op z’n grondvesten. Niet alleen omdat de bijna 80.000 aanwezige Fransen er hun land het WK voetbal zagen winnen, maar óók omdat Jay Z en Beyoncé vlak daarna hun tweede On The Run II-concert in de stad aftrapten. En dat spektakel trok niet alleen doodgewone burgers…

Lees ook

Wauw: Michelle Obama deelt 35 jaar oude foto en lijkt geen spat veranderd

Front row

Niemand minder dan voormalig First Lady Michelle Obama genoot er van het optreden van het muzikale powerkoppel. En niet verstopt in een skybox, zoals onze koning en koninin dat met hun dochters deden tijdens het On The Run II-concert in Amsterdam. Samen met Tina Knowles, de moeder van Beyoncé, zat ze front row en nog nét niet op het podium, waar iedereen haar kon zien.

Now First Ladies put your hands up (oh oh oh)

Op verschillende foto’s en video’s op social media is te zien dat de meest gedroomde presidentskandidate van de VS volop genoot van het concert en driftig mee-bouncete op de bekende hits van Bey en Jay. Ze droeg een zomerse, casual witte outfit.

Sterrenshow

Naast Mrs. Obama doken er meer wereldberoemde gezichten op in het reusachtige stadion. Ook Kevin, Joe en Nick Jonas – ook wel bekend als The Jonas Brothers – waren van de partij. Overigens nam Joe ook nog eens zijn verloofde, Game of Thrones-actrice Sophie Turner, mee. Die liet in haar meest recente Instagrampost weer zien dat ook de Amerikaan Dr. Phil in Parijs vertoeft, maar of hij ook bij het concert aanwezig was, weten we niet. Dat even terzijde.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte