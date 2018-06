Michael van der Plas reageert op genadeloze beschuldigen van Barbie

Samantha ‘Barbie’ de Jong kwam vanochtend met genadeloze beschuldigingen naar haar ex Michael van der Plas. Ze claimt dat hij haar heeft geslagen in het bijzijn van de kinderen en acht hem medeplichtig aan haar zelfmoordpoging. Michael reageert op Barbie’s uitspraken: ‘Ze moet toch iemand de schuld geven.’

Barbie plaatste vanochtend een pittig Instagrambericht over haar ex Michael. De voormalig realityster noemt hem ‘een slechte vader die nooit naar zijn kinderen heeft omgekeken’ en beschuldigt hem ervan dat hij zoontje Milano bij haar weghoudt. ‘Jij krijgt karma voor wat je mijn allemaal hebt aangedaan en er zijn 1000 mensen die mijn verhaal bevestigen hoe jij werkelijk bent, viezerik,’ schrijft ze onder anderen.

Lariekoek

De voormalig realityster heeft het bericht inmiddels verwijderd, maar Michael heeft er al lucht van gekregen. ‘Ze moet toch iemand de schuld geven van haar eigen daden. Eerst Jake, toen RTL en nu ben ik het,’ reageert hij via RTL Boulevard. Barbie’s beschuldigingen van zowel de mishandeling als de medeplichtigheid van de zelfmoordpoging zijn volgens hem lariekoek. ‘Tuurlijk hebben wij ruzie gehad, heel Nederland heeft mee kunnen genieten. Maar ik heb haar nooit geslagen. Ik was al een jaar van haar af. Heb ik dan bijgedragen aan haar zelfmoordactie? Ik was in Spanje.’

Beeld: ANP