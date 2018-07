Michael van der Plas: ‘Er is natuurlijk veel meer aan de hand’

Michael van der Plas moest woensdag halsoverkop in de auto stappen vanuit Spanje. Hij ging heel de nacht door om maar bij zijn kinderen te zijn. Eenmaal aangekomen in Nederland, is hij na wat rust ook meer te weten gekomen over de bewuste gebeurtenis.

Volgens Barbies woordvoerder Michel was het geen bewuste sprong, maar een ongeluk. Ze zou een psychose hebben gehad en uit het raam zijn gevallen. Hoewel Michael er rekening mee houdt dat dit ook gebeurd kan zijn, zegt hij tegen Privé: ‘Er is natuurlijk veel meer aan de hand. En er moet wat gaan gebeuren, want zij en de kinderen in één huis… geen instantie kan toch vinden dat dat nog langer verantwoord is?’

Onbekende gast

Daarnaast zou Barbie nog bezoek hebben gehad de nacht voordat het drama plaatsvond. ‘Dat was in elk geval niet haar nieuwe vriend Jeffrey. Ik heb wel een naam, maar ik ken die persoon niet. Misschien kan hij me vertellen wat er die nacht allemaal is gebeurd…’

Kinderen

Hoewel Michael zich druk maakt om de toekomst, ook die van zijn zaak in Spanje, is het voor hem logisch dat hij nu hier is. Van der Plas: ‘Natuurlijk neem ik dan mijn verantwoordelijkheid. Maar het is wel dramatisch en mijn vriendin Naomi wordt er ook wel eens moe van. Ons leven wordt door mijn ex beheerst. Iedere keer denk je dat het een beetje beter met Sam gaat, maar dan gebeurt er weer wat…’

Denk je aan aan zelfmoord? Neem contact op met 113. Crisislijn 24/7 open, therapie met een psycholoog of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.

