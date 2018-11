O… M… G! Doet Barbie’s ex Michael mee aan ‘Temptation Island VIPS’?

We hebben een heet nieuwtje voor je: Michael van der Plas, de ex van realityster Barbie, doet mogelijk mee aan een nieuwe reeks Temptation Island VIPS.

Hoe betrouwbaar is Michael?

Het eerste semi-bekende koppel dient zich hierbij aan voor het exotische vreemdgangerseiland. In een video op het afgeschermde Instagramaccount van Naomi, het vriendinnetje van Michael, onthullen de twee dat zij zichzelf hebben opgegeven voor het programma, zo schrijft RTL Boulevard. “Zij wil dat graag. Ze wil weten of ik betrouwbaar ben”, zo vertelt Michael.

Slecht idee

Maar dan begint Naomi’s oma zich ermee te bemoeien. “Dat vind ik niet leuk”, foetert grootmoeder. “Als je een relatie hebt en het gaat goed, waarom zou je dan meedoen?” Sorry oma: het lijkt er toch echt op dat we hier het eerste VIPS-koppel te pakken hebben.

Heftig en heet

In het eerste seizoen gingen Temptation-bekendheden Niels en Rosanna de ultieme relatietest aan. Ook Utopia-Ruud en -Rowena en Donny Roelvink met vriendinnetje Amijé waagden zich aan de verleiding. Verwacht werd dat het milder dan ‘normaal’ zou verlopen, maar niets bleek minder waar; de kampvuren waren heter dan heet.

Kom maar door!

Een nieuw VIPS-seizoen is nog niet bevestigd, maar gezien de populariteit van het programma, is dat – denken wij – slechts een kwestie van tijd. RTL heeft het momenteel bijzonder druk met programma’s in het verleidingsgenre. De zender komt met een nóg heftigere Temptation Island-spin-off én de reguliere show komt er ook weer aan.

Bron: Superguide | Beeld: Hollandse Hoogte