Oh no! Stopt Michael Bublé met muziek maken?

Michael Bublé heeft in een interview laten weten dat hij misschien wil stoppen als muzikant. Sinds de ziekte van zijn zoontje Noah, bij wie in 2016 kanker werd geconstateerd, zou hij zich graag terugtrekken uit de spotlights.

Zieke Noah

De afgelopen jaren heeft de zanger samen met zijn vrouw gezorgd voor hun zieke zoon, die vocht tegen kanker. In een interview met Daily Mail vertelt de zanger hoe de ziekte van de vijfjarige Noah zijn kijk op het leven heeft veranderd. Het heeft hem doen beseffen dat er belangrijkere dingen in het leven zijn dan roem. “Ik heb er geen zin meer in. Al dat narcisme van beroemdheden”, vertelt hij in het interview.

Social media

Hij vertelt ook over zijn beslissing om te stoppen met social media: “Door de diagnose realiseerde ik me opeens hoe dom het was dat je zo bezig bent met dit soort dingen. Ik heb toen besloten om nooit meer social media te gebruiken, en daar heb ik me ook aan gehouden”. Sinds er in 2016 kanker bij Noah is geconstateerd, is Bublé gestopt met social media. Zijn laatste persoonlijke foto’s zijn gepost in 2016, daarna werden de accounts alleen nog voor professionele redenen gebruikt.

Laatste interview

“Dit is mijn laatste interview, ik ga met pensioen. Ik heb het perfecte album gemaakt en nu kan ik op mijn hoogtepunt stoppen”, zegt de zanger aan het eind van het interview. Zijn (waarschijnlijk) laatste album, Love, komt 16 november uit. Met Noah gaat het inmiddels al stukken beter.

