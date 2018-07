Michael Bublé maakt bijzondere naam van pasgeboren dochtertje bekend

Michael Bublé en zijn vrouw Luisa Lopilato hebben de naam van hun vorige week geboren dochtertje bekendgemaakt. En die vinden wij bijzonder mooi gekozen.

Roerige tijd

Michael Bublé en zijn gezin hebben een roerige tijd achter de rug. Twee jaar geleden werd bij zijn oudste zoontje Noah leverkanker werd geconstateerd. De zanger stopte in het najaar van 2016 dan ook per direct met optreden om bij zij gezin en er samen met hen alles aan te doen om Noah weer beter te krijgen.

Leven

Het geluk leek aan hun kant te staan: Noah werd beter en kijkt weer vol goede moed tegen de rest van zijn leven aan, en Michael stond onlangs voor het eerst in twee jaar tijd weer in een stadion vol fans. En dus, met de komst van een derde kindje, konden Michael en zijn vrouw geen beter passende naam verzinnen dan Vida, dat Spaans is voor ‘leven’.

Vernoemd naar beide oma’s

Voluit heet het meisje Vida Amber Betty Bublé, bevestigde een woordvoerder van de zanger aan People. Het meisje, dat afgelopen woensdag geboren is in Vancouver, is vernoemd naar haar oma’s. Amber is de naam van Luisa’s moeder, Michaels moeder heet Betty. Vida is de eerste dochter voor Michael en zijn echtgenote. Naast Noah (4) heeft ze nog één oudere broer, Elias (2). “Iedereen is weer thuis”, aldus Michaels woordvoerder. “Het hele gezin is dolblij met de nieuwe aanwinst.”

