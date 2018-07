Michael huurt advocaat in: ‘Ik ga vechten voor m’n kinderen’

Michael van der Plas (36) is van plan voor z’n kinderen te vechten nu het opnieuw niet goed gaat met hun moeder Samantha ‘Barbie’ de Jong (29). De voormalige realityster is er naar eigen zeggen klaar mee dat Samantha de kinderen in gevaar brengt en huurt een advocaat in.

Lees ook

Woordvoerder: ‘Barbie is ontslagen uit het ziekenhuis’

‘Ik ben er klaar mee’

Volgens Michael is Samantha niet per se “een slechte moeder”, maar is ze een gevaar voor de kinderen als ze zichzelf niet in de hand kan houden. “De volgende keer springt ze niet alleen, maar springt ze met mijn kind uit het raam”, zegt hij in een video op het YouTube-kanaal van plastisch chirurg Diana Gabriels. Dat laat hij naar eigen zeggen niet gebeuren. “Ik ben er klaar mee”, zegt hij resoluut. Hij wil dat de kinderen niet langer bij Samantha wonen als het niet goed met haar gaat.

Barbie moet zich bewijzen

Michael, die zijn ex-vrouw nog steeds het beste wenst, vindt dat Samantha nu zelf moet bewijzen dat ze beter wil worden en dat ze langere tijd aan zichzelf gaat werken. “En ga met de mensen om die wel echt om je geven. En niet van die neppe mensen die alleen maar om je heen hangen”, aldus Michael.

Zelfmoordpoging

Vorige week werd Samantha in het ziekenhuis opgenomen. Wat er precies met haar is gebeurd, is niet duidelijk, maar volgens ooggetuigen zou ze met een mes voor een raam hebben gestaan en niet veel later uit datzelfde raam zijn gesprongen. Begin januari deed Barbie al een zelfmoordpoging, waarna ze korte tijd in een kliniek belandde.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte