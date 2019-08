Merel Westrik onthult weer een tijdje single te zijn: ‘Bijna niemand weet het’

Dankzij haar deelname aan ‘Wie is de Mol?’ kennen we Merel Westrik (39) inmiddels allemaal, maar over haar privéleven is maar weinig bekend. Toch doet ze nu een boekje open en vertelt ze – na een relatie van zo’n zeven jaar – alweer even single te zijn.

In de nieuwste editie van LINDA. onthult de RTL Nieuws-presentatrice dat haar relatie met Patrick Maes al een tijdje voorbij is. “Dat weet bijna niemand, omdat ik liever niet over mijn privéleven praat”, vertelt Merel in gesprek met Marcel Veenendaal, zanger van DI-RECT. De twee hebben wel nog veel contact met elkaar. “Hij is nog steeds mijn allerbeste vriend.”

Lees ook

Zien: dít is de grote liefde van Merel Westrik



Kinderwens

Merel en modeontwerper Patrick waren sinds 2012 een setje en woonden samen in Amsterdam. Kinderen heeft het koppel niet, al was de wens er wel. “Ik ben er wel nieuwsgierig naar, maar ik heb er ook geen haast mee”, zei ze in 2017 in een interview met Vriendin. “Het lijkt me te gek om mee te maken en ik kan me ook niet voorstellen dat ik het nooit zal mee­ maken. Tegelijkertijd is het natuurlijk het allergrootste besluit van je leven, dus ik vind dat je daar wel de tijd voor mag nemen.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP