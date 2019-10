Melody Klaver is de beste actrice van Nederland

Melody Klaver is gisteravond op het jaarlijkse Gouden Kalveren Gala uitgeroepen tot beste actrice van Nederland. Zelf kan ze het nog niet helemaal geloven, maar de enige echte ‘Gouden Kalf’ is dit jaar voor haar.

Lees ook

Melody Klaver: ‘Ik weet hoe het is om iets uit je handen te voelen glippen’

Op Instagram plaatst ze een foto van haar grote prijs. “YES! Gouden Kalf voor Beste Actrice 2019”, schrijft ze erbij. “Ik kan het nog steeds niet geloven. Wauw, wat een avond.”

.

Rafaël

Melody ontving de prestigieuze onderscheiding vanwege haar hoofdrol in de film Rafaël. Deze film is gebaseerd op ware gebeurtenissen en gaat over twee geliefden die er alles voor over hebben om herenigd te worden voor de geboorte van hun kind.

Gouden Kalf

Tijdens het gala in Utrecht zijn er nog meer Gouden Kalveren uitgereikt. Zo ontving Marcel Musters een Gouden Kalf voor ‘Beste Acteur 2019’ voor zijn rol in God Only Knows, won Rifka Lodeizen de acteursprijs in de categorie tv-drama voor haar rol in boekverfilming Judas van Astrid Holleeder en kreeg Jandino Asporaat de publieksprijs voor zijn film Bon Bini Holland 2.

Een complete lijst van alle winnaars vind je hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Filmfestival.nl | Beeld: ANP