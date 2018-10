Melody Klaver: ‘Ik weet hoe het is om iets uit je handen te voelen glippen’

Jarenlang hield ze interviews af, omdat ze niet weer geconfronteerd wilde worden met vragen over haar overleden vriend. Inmiddels is actrice Melody Klaver (28) sterk genoeg om haar grenzen aan te geven. ‘Je moet je verdriet omarmen, heb ik geleerd.’

Lees ook: Schrijfster Bregje Hofstede: ‘Elk liefdesverhaal draait om bedrog’

Stel: je bent kapper in Eindhoven. Je houdt van stappen, lange nachten, gezelligheid. Op een dag besluit je dat je toe bent aan iets anders. Een break. Het wordt een vakantie in Tunesië. Zonnen, zwemmen, flirten: onbezorgd en pretentieloos. Totdat je een Tunesische strandtent-boy ontmoet met wie het klikt. Vakantieliefde, denk je nog. Maar er is meer tussen jullie en impulsief besluit je om je terugvlucht te missen. Je werk, je vriendinnen, je familie – je laat alles achter. Je trouwt, raakt in verwachting, bent gelukkig. Maar dan breekt de Arabische Lente aan. Oorlog, vechten, schieten. Jij mag terug naar Nederland, maar je grote liefde krijgt tot jullie grote verbazing geen visum. Hij wordt bestempeld als ‘vluchteling’ en moet levensgevaarlijke toeren uithalen om tóch bij de geboorte van jullie zoon te kunnen zijn. Het is het verhaal van bioscoopfilm Rafaël, gebaseerd op de liefdesgeschiedenis van de Nederlandse Winny en de Tunesiër Nizar, die in 2011 door media wereldwijd werd opgepikt. Melody Klaver speelt Winny, de Vlaamse acteur Nabil Mallat vertolkt Nazir. ‘De vluchtelingenproblematiek is natuurlijk superactueel,’ zegt Melody erover, achter een cappuccino in het Amsterdamse restaurant De Kas. ‘Maar wat ik ook zo mooi vind aan de film, is dat een heel normaal Nederlands meisje vanuit een relaxed leven bij een zonnige strandtent ineens in een situatie terechtkomt waarin ze moet vechten voor haar man en haar kind. Daardoor wordt ze in één klap volwassen en strijden zij en haar man voor wat écht belangrijk is in het leven.’

Was dat op een bepaalde manier voor jou herkenbaar?

‘Ja. Ik denk dat ik wel weet hoe het is om dingen uit je handen te voelen glippen en iets te verliezen waarvoor je alles zou doen om het te behouden. Iets waarvoor je je eigen leven zou willen geven. Dat is het in deze film: a matter of life and death.’

Op 16-jarige leeftijd kreeg Melody te horen dat haar vriend om het leven was gekomen bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse provincie Uruzgan. De Nederlandse militair werd 20 jaar oud.

Kwam je puberteit met een schok tot stilstand na het overlijden van je vriend?

Na een stilte: ‘Dat weet ik niet. Ik vind dit lastige vragen.’

Wil je er liever niet over praten?

‘In interviews wordt er altijd naar gevraagd. Dat begrijp ik, want het is een deel van mij en het is iets wat me heeft gevormd. Maar het blijft een pijnlijk onderwerp. In het begin gaf ik op alle vragen braaf antwoord, maar dacht ik later: dat wilde ik helemaal niet vertellen. Het was mijn leven en dat van mijn vriend, niet van de media.’

Heb je spijt gehad van je openheid?

‘Ja, ik denk het wel. Nu ik wat ouder ben, durf ik daar duidelijkere keuzes in te maken: dit is van mij, daar mogen jullie niet aankomen. Voorheen wist ik dat nog niet. Ik was jong, had geen mediatraining gehad en was hartstikke onzeker.’

Lees het volledige interview in Flair, editie 43. Nu in de winkel. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Interview: Fleur Baxmeier | Fotografie: Marloes Bosch