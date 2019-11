Melissa Drost over overname ‘GTST’-rol Inge Schrama: ‘Ik voelde me bezwaard’

Actrice Melissa Drost (34) deed vooral aan theater en had af en toe een kleine gastrol voordat ze 2 jaar geleden de rol van Sjors overnam in ‘GTST’. De aandacht die bij een dagelijkse soap hoort, is niet altíjd leuk: ze kreeg bakken kritiek over zich heen. Gelukkig heeft ze iets van haar vaders eigenheid geërfd. “Hij had totale schijt aan wie dan ook. Dat heeft me geïnspireerd.”

“Ik ben met mijn 6-jarige dochter Nine een paar dagen naar Zuid-Frankrijk geweest. Maar voordat ik het wist, zat elke vakantiedag ook alweer vol. Zo ben ik een bruiloft aan het organiseren voor 2 vrienden uit Libanon, die naar Nederland zijn gevlucht vanwege hun seksuele geaardheid. Ook maakte ik veel uitstapjes met Nine. Dat is een voordeel van wonen in Amsterdam, je kunt altijd makkelijk naar het theater of een museum. Gelukkig zaten er ook dagen tussen, waarop ik niets hoefde en lekker met een boek in het park zat. Want eigenlijk ben ik best een einzelgänger.”

Waarom vind je het fijn om alleen te zijn?

“Als ik veel sociale dingen heb gedaan, treedt er een soort ‘sociale vermoeidheid’ op en heb ik het nodig om even te resetten. Er gebeurt zoveel in onze levens, het gaat maar door en er wordt zoveel van ons verwacht. Als ik alleen ben, leef ik meer in het moment en neem ik dingen beter in me op. Zo vind ik het ook fijn om alleen op reis te gaan. Even geen rekening met iemand te hoeven houden. Even alle tijd om lekker om me heen te kijken. Dan kan ik er daarna weer tegenaan in de sociale wereld. Het liefst doe ik dat 1 keer per jaar.”

Was je verlegen?

“Ja, zodra iemand mijn naam zei of ik een voorleesbeurt had, dook ik weg en tijdens spreekbeurten werd ik rood. Dat heeft tot mijn 22ste geduurd. Als ik nu iets moet inleiden op het toneel of vertellen als mezelf, vind ik dat nog steeds heel ongemakkelijk.”

Waar ben je dan onzeker over?

“Bij een rol studeer ik de tekst in, maar als ik op het podium sta als mezelf, voelt dat heel naakt. Ik heb geen personage om me achter te verschuilen. Ondanks mijn vlotte babbel, vind ik het niet prettig om in de belangstelling te staan. Misschien omdat ik bang ben dat mensen me gaan bekritiseren, dat ik het niet goed doe of dat wat ik te zeggen heb niet belangrijk genoeg is.”

Op je 12de gingen je ouders scheiden. Hoe was dat voor jou?

“Ik kon het goed begrijpen. Als kind dacht ik al: passen jullie wel bij elkaar? Er was niet veel affectie. Pas na de scheiding kreeg ik een goede band met mijn vader, leerde ik hem kennen en viel het me op wat ik had gemist. Daarvoor was mijn moeder de drijvende kracht. Hij was een vrij sombere man die veel op zolder naar muziek luisterde en amper buiten kwam.”

Je vader is 6 jaar geleden overleden aan een hartstilstand. Welke herinneringen heb je aan hem?

“Het was een heel bijzondere man. Een hippie, een filosoof, met lang haar in een donker huis vol met boeken. Hij was hyperintelligent, onbevooroordeeld en had een interessante kijk op levenskwesties. Onze gesprekken waren altijd waardevol. Uit de tijd die hij voor me nam, bleek zijn liefde. Op mijn 15de kwam ik in een sombere bui bij hem op bezoek en zette hij het nummer Be here now van Ray LaMontagne op. Dat sloot precies aan bij mijn stemming. Dat kon hij goed aanvoelen. Als ik dat nummer nu luister, is het alsof mijn vader me weer even advies geeft.”

Wat heeft hij je meegegeven?

“Sta voor je eigen normen, waarden en principes. Hij had totale schijt aan wie dan ook. Ooit nam hij ontslag bij een bedrijf omdat hij geen zelfgeschreven gedichten onder facturen mocht zetten. Die eigenheid heeft me geïnspireerd en besmet. Zijn probleem met autoriteit nam ik helaas ook over. Tijdens repetities van De tweeling riep ik door een speech van Joop van den Ende heen. Een andere keer sprong ik op de rug van Koning Willem-Alexander, omdat ik dacht dat het een collega was. Hoe belangrijker de persoon, hoe brutaler ik word.”

Hoe was het om zelf moeder te worden?

“Het was de wonderbaarlijkste gebeurtenis uit mijn leven. Intens en prachtig tegelijkertijd. Verantwoordelijk zijn voor het geluk van mijn dochter is nogal een taak. Maar ik geniet er ontzettend van. In het begin was ik heel voorzichtig, inmiddels geef ik Nine zoveel mogelijk de ruimte om haar eigen identiteit te ontwikkelen. Daar ben ik trots op. Op haar 4de zijn Lykele en ik uit elkaar gegaan. Voor mijn gevoel ben ik daar een leukere moeder door geworden. Ik geniet meer. Als Nine bij mij is, dan zorg ik ervoor dat mijn huis schoon is en ik 100% aandacht voor haar heb.”

Van maart 2018 tot mei 2019 had je een relatie met acteur en presentator Alkan Çöklu. Je hebt nu dus een paar verbroken relaties gehad. Maakt dat je onzeker?

“Nee, omdat het in alle gevallen duidelijk is waar de breuk aan lag. De reden houd ik liever privé. Ik vind daten wel spannend, omdat ik al een dochter heb en niet elke man daarop zit te wachten. Het is essentieel dat het klikt tussen Nine en de nieuwe liefde. Door de verschillende relaties heb ik ook geleerd wat ik wil; een man waarmee het een opwaartse reis blijft. Daarmee bedoel ik dat je je samen ontwikkelt, dat je elkaar steeds blijft inspireren en dat je als team het leven aan gaat.”

Toen je de rol van Sjors van Inge Schrama overnam, kreeg je veel kritiek. Hoe ging je daarmee om?

“In het begin vond ik het moeilijk, want het was vrij hatelijk. Mijn stem was raar, ik was arrogant en ga zo maar door. Ik voelde me bezwaard, omdat Inge al 15 jaar de rol van Sjors speelde en ik haar plek ineens innam. (Het zou voor 5 weken zijn, later bleek dat Inge niet terug zou keren vanwege haar burn-out, red.) Ik begon te twijfelen of ik het wel goed deed en ging gekke dingen denken als: misschien bén ik in vergelijking met Inge ook een trol. Gelukkig realiseer ik me nu dat het geen zin heeft om je daarmee bezig te houden. Er zijn altijd mensen die negatief kunnen zijn, daar moet mijn werkplezier niet onder lijden. Ik focus me liever op mezelf en de mensen om me heen.”

